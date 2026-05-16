Matera incontro al Comune | focus su politiche sociali e sicurezza
Un incontro si è svolto questa mattina presso il municipio di Matera, con l’obiettivo di discutere delle politiche sociali e della sicurezza nella città. Durante l’appuntamento, sono state poste domande riguardanti l’impatto dei recenti fondi provenienti dal governo sulla tutela dei lavoratori locali. Nella riunione sono stati coinvolti rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sociali, che hanno analizzato le priorità e le risorse disponibili per migliorare le condizioni di sicurezza e il benessere della comunità.
? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi fondi ministeriali la sicurezza dei lavoratori materani?. Quali progetti concreti nasceranno dall'incontro tra il Sindaco e la Vice Ministro?. Come potrà il turismo trasformarsi in risorse per i servizi sociali?. Chi gestirà operativamente i nuovi programmi per il benessere della comunità?.? In Breve Partecipano Piergiorgio Quarto, Stefano Melodia, Mario Morelli e gli assessori Angela Braia e Giuliano Paterino.. Il dialogo mira a trasformare il turismo culturale in risorse per i servizi sociali.. La strategia punta a collegare il prestigio di Capitale Mediterranea con la coesione sociale.. L'obiettivo è convertire i flussi turistici in opportunità occupazionali per i cittadini materani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Matera Save the date: giornata dellaffido Angela Braia, Mons. Ambarus Benoni, Antonio Romanello
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