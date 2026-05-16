Matera incontro al Comune | focus su politiche sociali e sicurezza

Un incontro si è svolto questa mattina presso il municipio di Matera, con l’obiettivo di discutere delle politiche sociali e della sicurezza nella città. Durante l’appuntamento, sono state poste domande riguardanti l’impatto dei recenti fondi provenienti dal governo sulla tutela dei lavoratori locali. Nella riunione sono stati coinvolti rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sociali, che hanno analizzato le priorità e le risorse disponibili per migliorare le condizioni di sicurezza e il benessere della comunità.

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