Matera il diaconato al centro del secondo convegno sul Vaticano II

A Matera si sta svolgendo il secondo convegno dedicato al Vaticano II e al ruolo del diaconato. Al centro dell’evento ci sono domande su come le idee del Concilio siano applicate concretamente nelle comunità e chi sono i protagonisti che portano avanti questa trasformazione. La discussione coinvolge relatori e partecipanti che analizzano le modalità di integrazione del diaconato nelle attività quotidiane delle parrocchie e delle associazioni religiose. L’incontro si concentra sulle pratiche concrete e sui soggetti coinvolti a livello locale.

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? Domande chiave Come si trasforma la teoria del Concilio in servizio nelle piazze? Chi sono i protagonisti che portano il diaconato nelle comunità locali? Perché il legame tra documenti storici e realtà sociale è fondamentale? Quali sfide deve affrontare il diaconato per rispondere ai segni dei tempi??? In Breve Padre Luca Garbinetto ha supportato la prima edizione del convegno lo scorso anno. Incontro presso la Casa di spiritualità Sant’Anna di Matera. Focus sulla sinodalità e cura delle relaz . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il diaconato al centro del secondo convegno sul Vaticano II ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un martedi al galoppo. Al centro del convegno il premio SalsedonOggi si torna a correre a San Rossore per un convegno di martedì che esce dalla consuetudine dell’ippodromo, frutto degli aggiustamenti di calendario... Leggi anche: Il cancro al polmone al centro del convegno all'Ordine dei Medici