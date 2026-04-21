Un martedi al galoppo Al centro del convegno il premio Salsedon

Oggi a San Rossore si tiene un convegno che si distingue per il suo carattere insolito, con il premio Salsedon come protagonista. L’evento si svolge in un’atmosfera di fermento e attenzione, con numerosi partecipanti e interventi dedicati alle corse e alle attività equestri. La giornata si svolge tra presentazioni, discussioni e momenti di confronto, offrendo un’occasione di approfondimento su un settore che coinvolge appassionati e professionisti.

Oggi si torna a correre a San Rossore per un convegno di martedì che esce dalla consuetudine dell’ippodromo, frutto degli aggiustamenti di calendario dovuti alla chiusura dell’ ippodromo delle Capannelle (si tornerà ancora a correre a San Rossore anche martedì prossimo (allorché si disputerà il 20° premio “Corpo Guardie di Città”) e domenica 3 maggio, gran finale della riunione 2025-26. Molte delle corse di questo pomeriggio hanno il nome di cavalli che hanno compiuto autentiche imprese sportive sul Prato degli Escoli ma non soltanto. Come Salselon, al quale è dedicata la corsa di centro del convegno: un handicap che è riservato ai cavalli di 4 anni e oltre che ha la ricca moneta della classe 2.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un martedi al galoppo. Al centro del convegno il premio Salsedon Notizie correlate Vetrine al galoppo. Così il centro storico celebra San RossoreIl centro cittadino, e non solo, è da qualche giorno coinvolto nell’iniziativa che vede numerose vetrine che espongono un‘oggettistica legata alla... Leggi anche: Il cancro al polmone al centro del convegno all'Ordine dei Medici