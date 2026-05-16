Una ragazza di 17 anni proveniente da Pescara ha ottenuto un ruolo importante nella colonna sonora del film Carmen, prodotto da Rai Cinema. La giovane ha iniziato la sua carriera musicale collaborando con il compositore e produttore Matteo Passarelli. La sua voce ha attirato l’attenzione nel settore e ha portato alla sua partecipazione nel progetto cinematografico. La sua storia sta ricevendo attenzione per il percorso che l’ha portata a lavorare con professionisti del settore.

? Domande chiave Chi è la diciassettenne che ha conquistato Rai Cinema con la voce?. Come ha fatto una giovane pescarese a collaborare con Matteo Passarelli?. Cosa nasconde il mistero della scomparsa di Carmen nella valle del Tevere?. Quali sono le radici musicali che hanno portato Marta su RaiPlay?.? In Breve Collaborazione con i compositori Matteo Passarelli e Stefano Matranga per il brano originale.. Marta ha studiato per sette anni presso il Pescara College of Arts.. Il film Carmen è partita è disponibile da oggi 16 maggio su RaiPlay.. Cast include Giovanna Sannino, Alessandro Tersigni, Antonella Carone, Franco Ferrante e Maurizio Mattioli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marta, la 17enne pescarese che firma la musica di Carmen è partita

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