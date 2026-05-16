In regione Marche, un tour virtuale in realtà aumentata e un videogioco sono stati sviluppati per permettere di esplorare i 30 borghi arancioni senza bisogno di spostarsi fisicamente. Il videogioco è stato ideato per risolvere enigmi legati all’ambra e coinvolge i partecipanti in un percorso digitale attraverso i paesaggi e le caratteristiche dei borghi. Questi strumenti digitali sono stati presentati come nuove modalità di scoperta del patrimonio locale, offrendo un’esperienza immersiva e interattiva.

? Domande chiave Come si può esplorare i vicoli marchigiani senza muoversi da casa?. Chi ha creato il videogioco per risolvere gli enigmi dell'ambra?. Perché i giovani tra i 14 e i 35 anni guidano questo progetto?. Come può un gioco digitale salvare la memoria dei piccoli borghi?.? In Breve Coinvolti quattro istituti scolastici tra Fano, Senigallia e Pesaro con studenti dai 14 ai 35 anni.. Progetto finanziato dal bando TRAMA tramite Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri.. I sindaci Gasperi di Gradara e Ciabocco di San Ginesio supportano l'iniziativa digitale.. Le Marche vantano 30 borghi con Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche: il tour VR e il videogioco scoprono i 30 borghi arancioni

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