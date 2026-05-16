Mara Maionchi e Alberto Salerno sono sposati da circa 50 anni. La cantante e produttrice discografica ha raccontato di aver trascorso un’estate difficile, trascinando un momento di crisi e sofferenza. Il loro legame ha attraversato diversi momenti, tra cui una separazione temporanea, e tutto è stato affrontato senza nascondere le difficoltà. La coppia ha condiviso anche episodi riguardanti la vita privata, tra cui un tradimento che ha segnato una fase della loro relazione.

Mara Maionchi e suo marito Alberto Salerno si sono innamorati poco meno di 50 anni fa e sono sposati dal 1976, anno in cui la vita dell’ironica e pungente produttrice discografica è cambiata radicalmente: insieme hanno prodotto celebri album di Tiziano Ferro (tra cui Rosso Relativo ), fondato la casa discografica N on ho l’età e scritto un libro dal titolo Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio, dove i due mettono in luce particolari del loro rapporto di coppia. Chi è Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico e marito di Mara Maionchi. Classe 1949, nato a Milano, Alberto Salerno è un paroliere e produttore discografico, figlio di Nicola Salerno (in arte NiSa). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mara Maionchi, chi è il marito Alberto Salerno e il famoso tradimento: “Ho trascorso un’estate in ginocchio, sulla sabbia bollente”

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