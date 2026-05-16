Mara Maionchi | Al mio matrimonio mi sono vestita di nero dopo siamo andati al supermercato
Mara Maionchi ha recentemente celebrato il cinquantesimo anniversario di matrimonio con il marito. Durante un'intervista, ha condiviso alcuni dettagli sulla cerimonia, rivelando tra l’altro di aver indossato un abito nero e di essere poi andata al supermercato con il marito. La musicista e produttrice musicale ha anche ricordato alcuni episodi divertenti legati a quel giorno speciale, offrendo uno sguardo senza filtri su momenti personali e quotidiani legati alla lunga convivenza.
Mara Maionchi ha da poco festeggiato i suoi 50 anni di matrimonio col marito Alberto Salerno. L'ex discografica più famosa della tv ha raccontato anche il giorno delle nozze, svelando dei particolari esilaranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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