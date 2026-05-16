Manfredonia Siponto | quando nacque il meraviglioso Hotel Cicolella

Negli anni Quaranta, nel territorio di Manfredonia e Siponto, nacque l’Hotel Cicolella, una struttura che nel tempo è diventata un punto di riferimento locale. La costruzione risale a quel periodo e rappresenta un esempio di sviluppo turistico e ricettivo della zona. La sua storia si intreccia con il contesto storico e sociale di quegli anni, segnando un momento di crescita per il settore alberghiero della regione. Nel corso degli anni, l’hotel ha mantenuto il suo ruolo di protagonista nel panorama locale.

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Manfredonia – Anni ’40 quando naque il meraviglioso ” Hotel Cicolella ” in Siponto – come vedete che passo indietro abbiamo fatto. rappresentavamo un vero gioliellino, con il nostro scultoreo Daino che simboleggiava quella Piazzetta, che ancora oggi è fiero in faccia a chi arriva nel piccolo paesino.oserei definirlo – la continua di Manfredonia.Beati sono stati coloro che hanno vissuto quegli anni di grande dignità. Oggi – ci aggrappiamo – alla discordanza, al cattivo esempio dei nostri antenati, come siamo stati ad imbruttire tutto.a distanza di anni, sia Siponto che Manfredonia – hanno perso tanti pezzi di storia e di angolo della città; a Manfredonia ha subito un’ involuzione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia/Siponto: quando nacque il meraviglioso Hotel Cicolella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ricordo quando i calciatori del Manfredonia, andavano in ritiro a Siponto il sabato (’67- ’68)Manfredonia CALCIO stagione ’67 – ’68, promozione in IV serie, come si diceva in quegli anni, oggi chiamata serie D. Manfredonia, cade albero a sipontoMANFREDONIA - Numerosi i danni a seguito delle forti pioggie di questi giorni a Manfredonia. Manfredonia/Siponto: quando nacque il meraviglioso Hotel CicolellaManfredonia/Siponto: quando nacque il meraviglioso Hotel Cicolella Manfredonia – Anni ’40 quando naque il meraviglioso Hotel Cicolella in Siponto – ... ilsipontino.net Manfredonia, nell'antico porto di Siponto in corso le ricerche in mare da parte degli archeologiciDopo gli scavi nell’antica città di Siponto, si indaga ora anche in mare alla ricerca del porto della città romana adagiata sul golfo adriatico nella versione a.C. quando la linea del golfo era molto ... lagazzettadelmezzogiorno.it