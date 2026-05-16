maldive il dolore degli amici dei sub

Il professore Carlo Bianchi era amico di Monica Montefalcone, deceduta durante un’immersione nelle acque delle Maldive. La tragedia ha suscitato dolore tra coloro che conoscevano la vittima, in un contesto che ha portato all’attenzione questioni di sicurezza e responsabilità in attività subacquee. Le autorità locali stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente, che ha coinvolto anche altri sub durante la stessa immersione. La vicenda ha acceso dibattiti sulla tutela dei partecipanti alle immersioni in acque internazionali.

Il professore Carlo Bianchi conosceva bene Monica Montefalcone, morta durante un’immersione nelle acque delle Maldive. Era stato suo docente, poi insieme avevano continuato a pubblicare ricerche. Il suo è un ricordo commosso: "Con Monica sparisce la mia scuola di Genova. Per me è crollato il mondo". Aveva 51 anni Monica, biologa e docente all’Università di Genova; una vita dedicata al mare e alla ricerca scientifica. "Aveva passione per il mare, aveva passione per lo studio, trasmetteva ai suoi collaboratori e agli studenti questo entusiasmo. Era contagiosa da questo punto di vista", aggiunge. Con lei sono morti la figlia Giorgia Sommacal, vent’anni, il biologo Federico Gualtieri, 31, l'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti, di 44 anni e Muriel Oddenino, biologa marina trentenne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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