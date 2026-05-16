Lucca la rinascita di Raffaele Donato | tra letteratura e teatro

A Lucca, Raffaele Donato sta vivendo una fase di rinascita che coinvolge sia il suo percorso letterario che quello teatrale. Un suo romanzo ha portato alla trasformazione di una sede associativa in uno spazio teatrale, dando nuova vita alla struttura. Sono gli attori coinvolti nel progetto a aver dato corpo alle parole di Donato, portando in scena un adattamento che unisce narrativa e teatro. La trasformazione ha suscitato l'interesse di chi segue le iniziative culturali della città.

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