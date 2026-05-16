Lucca la rinascita di Raffaele Donato | tra letteratura e teatro
A Lucca, Raffaele Donato sta vivendo una fase di rinascita che coinvolge sia il suo percorso letterario che quello teatrale. Un suo romanzo ha portato alla trasformazione di una sede associativa in uno spazio teatrale, dando nuova vita alla struttura. Sono gli attori coinvolti nel progetto a aver dato corpo alle parole di Donato, portando in scena un adattamento che unisce narrativa e teatro. La trasformazione ha suscitato l'interesse di chi segue le iniziative culturali della città.
? Domande chiave Come può un romanzo trasformare una sede associativa in teatro?. Chi sono gli attori che hanno dato corpo alle parole di Donato?. Perché le istituzioni lucchesi hanno scelto proprio via Santa Chiara?. Cosa accade quando la letteratura diventa un ponte tra generazioni diverse?.? In Breve Evento tenuto il 15 maggio presso l'Associazione per i diritti degli anziani in via Santa Chiara.. Pier Giampiero Pappalardo ha accolto i presenti insieme alla coordinatrice Brunella Da Mommio.. Roberta Mazzocchi e l'attore Massimo Grigò hanno interpretato i testi durante la serata.. Angela Mia Pisano e Salvadore Bartolomei hanno rappresentato l'amministrazione comunale di Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Deflorian, tra teatro e letteratura. Una personale al Piccolo Teatro
Letteratura, tra abisso e rinascita: Gennaro Castaldo premiato a Napoli per una poesia che interroga l’anima”Un pomeriggio denso di emozioni ha fatto da cornice, nella prestigiosa Sala “Gabriele D’Annunzio” dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli, alla...