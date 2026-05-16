Luca Argentero tra Doc Ligas e il ritorno in teatro | Napoli mi ha davvero folgorato

Dopo il successo televisivo di Avvocato Ligas, ruolo che gli ha regalato una nuova candidatura ai Nastri d'Argento Grandi Serie, Luca Argentero torna a teatro con È questa la vita che sognavo da bambino?, lo spettacolo scritto insieme a Gianni Corsi ed Edoardo Leo, che ne firma anche la regia, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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