Quest'anno un calciatore ha conquistato due titoli di campionato con due diverse squadre, una situazione piuttosto inusuale nel calcio professionistico. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla possibilità di vincere due titoli nello stesso anno, un risultato che ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori. La doppia vittoria è arrivata grazie alle partecipazioni in due competizioni diverse, con il giocatore che ha contribuito alle rispettive squadre in modo decisivo. La storia ha generato numerosi commenti tra tifosi e analisti sportivi.

È possibile vincere due Campionati di calcio nella stessa stagione? Ebbene, sì. È successo quest'anno a Dro Fernandez, 18 anni, calciatore spagnolo di origini filippine che gioca nella corazzata Paris Saint Germain, campione d'Europa in carica e finalista di Champions, ma soprattutto fresco campione di Francia, che è ciò che interessa in questa storia. Dal Barcellona al PSG. All'inizio della stagione, però, Dro Fernandez era una giovane promessa del Barcellona, uno dei tanti canterani cresciuti alla Masia (il centro che ospita il settore giovanile del Barça), pronto allo sbarco in prima squadra. Cosa che è avvenuta, perché il trequartista ha giocato sia in Campionato (dove ha esordito il 28 settembre nella partita vinta per 2-1 contro la Real Sociedad) che in Champions League. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lo strano caso di Dro Fernandez, il calciatore che quest'anno ha vinto ben due Campionati

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The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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