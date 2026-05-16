LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia Champions League volley 2026 in DIRETTA | semifinale incertissima
Benvenuti alla diretta testuale della semifinale di CEV Champions League di pallavolo tra la squadra di casa e l’avversaria proveniente da Varsavia. La partita si sta svolgendo in questa giornata e si preannuncia molto equilibrata, con entrambe le squadre determinate a raggiungere la finale. I giochi sono in corso e i tifosi sono pronti a seguire ogni punto, mentre le due formazioni si affrontano con grande intensità sul campo. La sfida si sta giocando senza sosta e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia e PGE Projekt Varsavia, prima semifinale della CEV Champions League di pallavolo 20252026. All’Inalpi Arena di Torino i Campioni d’Italia lanciano la sfida al resto d’Europa per provare a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Perugia ha dominato i play-off scudetto vincendo 3-0 gli incontri contro Monza, Piacenza e Civitanova. Nel mezzo i quarti di finale di Champions League in cui gli umbri hanno battuto il Guaguas per 3-23-0. La squadra di Angelo Lorenzetti cerca l’ennesimo titolo di una stagione straordinaria, in cui Perugia ha trionfato anche al Mondiale per Club ed in Supercoppa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026
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