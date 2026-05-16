LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizia la prima semifinale

Alle ore 20:45 si gioca la prima semifinale della Champions League di volley tra le squadre di Perugia e PGE Projekt Varsavia. La partita è iniziata con un punteggio di 0-0, ma nel corso del primo set si registra un equilibrio tra le due squadre. Durante il punteggio, si sono susseguite azioni di Russo, Kochanowski e Giannelli, con quest'ultimo che si è distinto per un punto in parallela da posto 2. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni salienti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-9 Primo tempo di Russo 10-9 Primo tempo di Kochanowski 10-8 Giannelli torna ancora da Ben Tara che colpisce ancora in parallela da posto 2. 9-8 Diagonale di Gomulka da posto 2. 9-7 Parallela vincente di Ben Tara da posto 2. 8-7 Per poco Perugia non tiene in vita il pallone, dopo che Gomulka aveva insaccato tra rete e muro 8-6 Parallela di Ben Tara con la palla che cade sui 3 metri. 7-6 Errore dai 9 metri di Firzst. 6-6 Primo tempo di Klos. 6-5 Errore al servizio di Firlej 5-5 Primo tempo di Klos con il pallone che si insacca. 5-4 Parallela da Ben Tara dalla seconda linea. Inizio di partenza perfetto per Giannelli: uno punto a testa per Plotnytsky, Russo, Loser, Ben Tara e Semeniuk 4-4 Diagonale di Gomulka dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizia la prima semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026 Sullo stesso argomento LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: semifinale incertissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Sicoma... Leggi anche: LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizia la gara d’andata dei play off LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Nei play-off della PlusLiga è arrivata la rivincita del Lublin, che ha vinto 2-0 la semifinale scudetto ... oasport.it Perugia-PGE Projekt Varsavia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingOggi sabato 16 maggio (ore 17.00) si gioca Perugia-PGE Projekt Varsavia, semifinale della Champions League 2026 di volley maschile. I Blocks Devils ... oasport.it