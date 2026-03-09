Oggi, la corsa di Parigi-Nizza 2026 si svolge con il gruppo compatto a circa 60 chilometri dall’arrivo. La diretta delle tappe di oggi della Tirreno-Adriatico è disponibile a partire dalle 12, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Gli atleti proseguono con ritmo serrato, mentre gli appassionati seguono con attenzione le fasi finali della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 15:58 Gruppo compatto! 15:56 Accelerazione improvvisa del gruppo, che si riporta a soli 7 secondi dai fuggitivi. 15:53 Il ritmo del plotone è scandito dagli uomini della Lotto-Intermarchè. 15:50 Intanto Le Berre è rientrato sulle ruote di Pedersen. L’azione del danese era tesa solo ad assicurarsi i tre punti del GPM. Gruppo maglia gialla che intanto si riporta a soli 35 secondi dai leader. 15:47 L’ultimo corridore danese a vestire la maglia a pois nella Parigi-Nizza è stato Jonas Gregaard nell’edizione 2023. 15:44 70 km al traguardo di Montargis, quasi interamente tutti pianeggianti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 60 km dall’arrivo

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 100 km all’arrivo, gruppo a 2 minuti dai fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 80 km all’arrivo, gruppo ad 1’30” dai fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

Approfondimenti e contenuti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione che strizza l’occhio ai velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia giallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

Ciclismo in TV e Streaming: dal 9 al 15 marzo Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico dominano la settimana, con Tour de Taiwan in chiusura. Scopri orari completi delle corse in TV e streaming e i canali: Discovery+, Eurosport 2, RaiPlay Sport 1 e altro. x.com

Luke Lamperti ha vinto in volata la prima tappa della Parigi-Nizza, dunque è sulle sue spalle la maglia di leader della classifica generale. Oggi, guardando il profilo altimetrico della seconda tappa, sembra difficile che la perda. - facebook.com facebook