L’Italia è pronta a intervenire | Meloni rompe il silenzio su Hormuz e Iran

La presidente del Consiglio ha commentato la situazione nello Stretto di Hormuz e il coinvolgimento dell’Italia nella sicurezza marittima internazionale. Ha affermato che il paese è pronto a intervenire in caso di necessità, senza specificare dettagli operativi o decisioni ufficiali. La dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione nella regione, dove le rotte commerciali sono spesso oggetto di controversie e rischi di destabilizzazione. La posizione italiana sembra voler sottolineare un impegno attivo sulla scena internazionale.

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a parlare della crisi nello Stretto di Hormuz e del ruolo dell’Italia nella sicurezza marittima internazionale. Durante il suo intervento all’ Europa Gulf Forum di Navarino, in Grecia, la premier ha indicato come prioritaria la riapertura completa del passaggio strategico per il commercio mondiale. “Siamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba poggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie”, ha dichiarato Meloni, sottolineando come dalla libertà di navigazione dipenda “la prosperità non solo del Mediterraneo e del Golfo, ma di tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’Italia è pronta a intervenire”: Meloni rompe il silenzio su Hormuz e Iran ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Commento sul Congresso del Segretario Generale Lillo Massimiliano Musso - L'intervento del dot... Sullo stesso argomento “L’Italia è pronta a intervenire”: Meloni rompe il silenzioLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sulla crisi legata allo Stretto di Hormuz, richiamando l’attenzione sull’impatto della... Iran, Meloni rompe il silenzio su Crosetto a Dubai: “Non ha mai smesso di fare il suo lavoro”La presidente del Consiglio Meloni rompe il silenzio sul caso del ministro della Difesa Crosetto volato a Cipro a poche ore dall'attacco in Iran da... L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire, non appena ve ne saranno le condizioni, alla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, nel solco di quanto già fatto nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano con le missioni Aspides e Atalanta x.com Meloni: Italia pronta contribuire HormuzL'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire, non appena ve ne saranno le condizioni, alla sicurezza della navigazione, nel solco di quanto già fatto nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano ... rainews.it Patto Ue sulla migrazione e l’asilo: spinto dal governo ma l’Italia non è prontaRischiamo paradossalmente di farci cogliere impreparati ad applicare le nuove procedure. E i centri in Albania promettono di innescare un nuovo braccio di ... repubblica.it