L' investitore di Modena inseguito e buttato a terra dai passanti fino all' arrivo della polizia | video
Un inseguimento avvenuto in pieno giorno si è concluso con un uomo di 31 anni che è stato inseguito e spinto a terra da alcuni passanti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini mostrano momenti di tensione, con persone che corrono dietro all'uomo e altri che cercano di bloccarlo. L'incidente si è verificato in una zona molto frequentata, dove la folla si è radunata rapidamente. Le autorità sono intervenute sul posto poco dopo, per gestire la situazione e procedere con i controlli.
Momenti molto concitati, di paura e forte rabbia durante l'inseguimento del 31enne che ha travolto diversi pedoni, ferendone alcuni in modo grave, sabato 16 maggio in pieno centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Auto sulla folla a Modena, il sindaco Mezzetti: “Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l’investitore”Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ringraziato il gruppo di cittadini che ha "inseguito e catturato, consegnandolo alle forze dell'ordine"...
Sfreccia fra i passanti del Lungo Isarco inseguito dalla poliziaUna zona, neanche a dirlo, particolarmente affollata di persone, con anche parecchi bambini, che hanno assistito alla scena dell’inseguimento con la...
Aggiornamento Modena — La polizia ha perquisito l'abitazione a Ravarino (Modena) dove vive l'investitore di 31 anni, laureato in Economia. Dai riscontri raccolti finora non emergerebbero elementi che possano far intendere che l'uomo si fosse radicalizzato x.com
Sette i feriti a Modena, di cui due in modo grave. L'investitore è un 30enne di origini nordafricane, fermato. I testimoni: Andava a 100 all'ora #ANSA - Facebook facebook
Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore e cosa sappiamoClasse 1995, laureato in Economia. Sono le prime informazioni sull'uomo che nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, ha trovolto in auto diversi pedoni in zona Porta Bologna, nel centro di Modena, causando ... tg24.sky.it
Modena, auto sulla folla: passante eroe racconta come ha fermato l'investitoreÉ uno dei cittadini che, senza pensarci due volte, sono intervenuti per fermare l'uomo che alla guida di un'auto ha falciato la folla in centro a Modena ... notizie.it