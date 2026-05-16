L' investitore di Modena inseguito e buttato a terra dai passanti fino all' arrivo della polizia | video

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inseguimento avvenuto in pieno giorno si è concluso con un uomo di 31 anni che è stato inseguito e spinto a terra da alcuni passanti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini mostrano momenti di tensione, con persone che corrono dietro all'uomo e altri che cercano di bloccarlo. L'incidente si è verificato in una zona molto frequentata, dove la folla si è radunata rapidamente. Le autorità sono intervenute sul posto poco dopo, per gestire la situazione e procedere con i controlli.

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Momenti molto concitati, di paura e forte rabbia durante l'inseguimento del 31enne che ha travolto diversi pedoni, ferendone alcuni in modo grave, sabato 16 maggio in pieno centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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