Per il fine settimana in Liguria si prevede un aumento delle temperature e condizioni di sole. Il vento soffierà con intensità variabile, influenzando la mareggiata lungo la costa. Lunedì sono attese alcune precipitazioni concentrate in specific zone, con rovesci che coinvolgeranno principalmente le aree interne e le zone più vicine alla costa. Le previsioni indicano un cambiamento nel clima, con un rialzo delle temperature già a partire da domenica.

? Punti chiave Come influenzerà il vento il mare questo fine settimana?. Dove colpiranno esattamente i rovesci previsti per lunedì?. Perché le temperature variano così tanto tra costa e montagna?. Quando finirà la tregua di sole per il settore orientale?.? In Breve Nevicate oltre i 1600-1700 metri sul gruppo Trebbia-Aveto durante la notte.. Temperature costiere tra 11°C e 15°C con massime fino a 22°C.. Entroterra con minime tra 1°C e 8°C e massime di 20°C.. Rovescio pomeridiano previsto lunedì 18 maggio nel settore centro-orientale.. Il meteo in Liguria regala un sabato 16 maggio soleggiato con schiarite che avanzano da ovest verso est, dopo le piogge notturne che hanno interessato il Levante e lo Spezzino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, sole e temperature in rialzo: il meteo cambia lunedì

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Turismo: un ponte pasquale all'insegna del bel tempo e temperature in rialzo

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