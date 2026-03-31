Meteo Latina sole e temperature in rialzo | per il week end di Pasqua cambia tutto

Nella provincia di Latina, il mese di marzo si sta avviando alla conclusione e le previsioni meteorologiche indicano un aumento delle temperature e giornate di sole in vista del fine settimana di Pasqua. Le condizioni del tempo cambiano rispetto ai giorni precedenti, con cieli sereni e clima più caldo che accompagneranno le festività pasquali.

Ha le ore contate “l’ennesima irruzione di aria fredda tardiva di questo mese di marzo”. Le previsioni degli esperti per i giorni di festa Il mese di marzo sta per finire e anche nella provincia di Latina ci si prepara alle festività pasquali. Con un occhio, come sempre, anche alle previsioni meteo. Le ultime settimane sono state caratterizzate, in tutto il Lazio, da un clima decisamente fuori stagione con le temperature scese anche al di sotto delle medie stagionali. E infatti, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, “l’ennesima irruzione di aria fredda tardiva di questo mese di marzo ha riportato la neve in Appennino fino a quote collinari e mantiene il campo termico sotto media”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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