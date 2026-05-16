A Lido degli Estensi, un gruppo di donne ha organizzato un evento con 100 espositori per rilanciare la manifestazione Mare in fiore, dopo un calo di partecipanti causato dalla pandemia. La presenza di espositori è infatti triplicata rispetto all’anno precedente, grazie anche alla collaborazione di alcune persone che hanno preso l’iniziativa in modo diretto. La ripresa della manifestazione si deve quindi a un impegno condiviso e a un’azione coordinata tra gli organizzatori.

?? Punti chiave Come ha fatto un gruppo di donne a triplicare gli espositori? Chi ha guidato il rilancio dopo il calo post-pandemia? Quali altri eventi segneranno il calendario estivo di Lido? Perché questa iniziativa punta a trasformare il borgo in destinazione completa??? In Breve Associazione fondata nel 2017 da nove imprenditrici per contrastare la stasi turistica locale. Eventi estivi previsti il 21 giugno per Notte Rosa e 21 agosto per White Dinner. Progetto nato 18 anni fa da Sauro Fiorava . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lido degli Estensi: 100 espositori per rilanciare Mare in fiore

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