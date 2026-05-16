Lezione di legalità e l' importanza dei cani antidroga | duecento alunni coinvolti

In un istituto scolastico di Piedimonte San Germano si è svolta una giornata dedicata alla legalità e alla sensibilizzazione sul ruolo dei cani antidroga. Circa duecento studenti hanno partecipato a attività di dialogo e simulazioni pratiche, con l’obiettivo di far conoscere loro le funzioni delle forze dell’ordine e promuovere un atteggiamento consapevole nei confronti delle istituzioni. L’evento ha coinvolto principalmente giovani in età scolare, offrendo un’occasione di confronto diretto e pratico sulla tutela della sicurezza pubblica.

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Dialogo aperto e simulazioni pratiche all'Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano per avvicinare i giovani alle istituzioni e promuovere la cittadinanza attiva.Promuovere la cultura della legalità, stimolare la cittadinanza attiva e abbattere le distanze tra le nuove generazioni e le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mafie e legalità. Alunni a lezione di don ZappoliniNell’ambito del progetto educativo e culturale Civil-Mente, le scuole primarie di Capannoli e Santo Pietro Belvedere si sono unite in un’importante... Sirene, lampeggianti e palette: la scuola ospita i carabinieri per una lezione di legalità x.com puoi imparare a suonare senza lezioni? reddit Papetti: Ancora sul dibattito di Venezia: per dar lezioni di legalità e democrazia sarebbe bene conoscere le leggi. E non soloEgregio direttore, le scrivo in qualità non di dirigente di ORA ma di dirigente scolastico del Liceo Steam International. Ho letto la sua difesa della scelta di restringere il ... ilgazzettino.it Legalità e democrazia: la lezione di Nicola Gratteri all’UnicalL’importanza della formazione accademica per la costruzione di una coscienza civile ed etica. Un appuntamento di grande rilievo culturale e civile animerà l’Università della Calabria il 15 maggio alle ... cosenzapost.it