Il club ha annunciato ufficialmente che l’attaccante polacco lascerà il Barcellona al termine del suo attuale contratto, che scadrà a breve. La comunicazione ufficiale conferma la fine del rapporto tra le parti senza indicare dettagli sul futuro del giocatore. Lewandowski, arrivato in Catalogna lo scorso anno, ha concluso la sua esperienza nel club. La sua partenza segna la conclusione di un periodo di permanenza in cui ha contribuito con le sue prestazioni.

Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Lazio: «Caos calendari non è stato un esempio di grande programmazione. Loro proveranno a rovinarci la ‘festa’» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione

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