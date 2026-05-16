Lewandowski lascia il Barcellona | è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club ha annunciato ufficialmente che l’attaccante polacco lascerà il Barcellona al termine del suo attuale contratto, che scadrà a breve. La comunicazione ufficiale conferma la fine del rapporto tra le parti senza indicare dettagli sul futuro del giocatore. Lewandowski, arrivato in Catalogna lo scorso anno, ha concluso la sua esperienza nel club. La sua partenza segna la conclusione di un periodo di permanenza in cui ha contribuito con le sue prestazioni.

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