Le benemerenze Summa Viqueria Dai donatori di midollo osseo al giovane talento della danza

Ieri dodici persone, enti e associazioni hanno ricevuto le benemerenze Summa Viqueria, riconoscimenti assegnati per aver raggiunto risultati in diversi settori come cultura, sociale, formazione, sanità e sport. Tra i premiati ci sono donatori di midollo osseo, giovani talenti della danza e altri soggetti che si sono distinti con il loro impegno. La cerimonia si è svolta in un evento pubblico, con la consegna dei riconoscimenti in presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo civile.

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Hanno conseguito risultati eccellenti in campo culturale, sociale, formativo, sanitario e sportivo. Per questo ieri dodici tra persone, enti e associazioni hanno ricevuto le benemerenze Summa Viqueria. Sono stati premiati la sezione vogherese dell’Associazione donatori midollo osseo; il direttore della struttura complessa di Endoscopia digestiva dell’Asst Pavia Costanza Alvisi per l’elevato profilo professionale; l’Associazione nazionale polizia penitenziaria per le attività di valenza sociale; il giovane Andrea Arbasino, talento internazionale di danza classica. Grande attenzione al mondo della scuola con riconoscimenti conferiti al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le benemerenze Summa Viqueria. Dai donatori di midollo osseo al giovane talento della danza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Voghera, ecco i nomi dei 12 benemeriti 2026: le premiazioni il 15 maggio in sala consiliare Sullo stesso argomento Leggi anche: Scuola e solidarietà: 54 studenti dell'Omar diventano donatori di midollo osseo Donazione midollo osseo: il Veneto conta oltre 101 mila donatori attivi? Domande chiave Come fa il Veneto a garantire quasi un quinto dei donatori italiani? Perché il coinvolgimento dei ventenni è vitale per il registro... Le benemerenze Summa Viqueria. Dai donatori di midollo osseo al giovane talento della danzaHanno conseguito risultati eccellenti in campo culturale, sociale, formativo, sanitario e sportivo. Per questo ieri dodici tra persone, enti e associazioni hanno ricevuto le benemerenze Summa Viqueria ... ilgiorno.it Summa Viqueria saranno quindici le benemerenze. Tante le associazioniVOGHERA. Summa Viqueria: saranno 15 le benemerenze assegnate dall’amministrazione durante la prossima festa dell’Ascensione. L’anno scorso erano state 14. La decisione è stata presa l’altra sera a ... laprovinciapavese.gelocal.it