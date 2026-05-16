Le benemerenze Summa Viqueria Dai donatori di midollo osseo al giovane talento della danza

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri dodici persone, enti e associazioni hanno ricevuto le benemerenze Summa Viqueria, riconoscimenti assegnati per aver raggiunto risultati in diversi settori come cultura, sociale, formazione, sanità e sport. Tra i premiati ci sono donatori di midollo osseo, giovani talenti della danza e altri soggetti che si sono distinti con il loro impegno. La cerimonia si è svolta in un evento pubblico, con la consegna dei riconoscimenti in presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo civile.

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Hanno conseguito risultati eccellenti in campo culturale, sociale, formativo, sanitario e sportivo. Per questo ieri dodici tra persone, enti e associazioni hanno ricevuto le benemerenze Summa Viqueria. Sono stati premiati la sezione vogherese dell’Associazione donatori midollo osseo; il direttore della struttura complessa di Endoscopia digestiva dell’Asst Pavia Costanza Alvisi per l’elevato profilo professionale; l’Associazione nazionale polizia penitenziaria per le attività di valenza sociale; il giovane Andrea Arbasino, talento internazionale di danza classica. Grande attenzione al mondo della scuola con riconoscimenti conferiti al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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