L' attrice francese interpreta Lucy una donna che affronta uno tsunami interiore dopo le accuse di abusi su minori al marito
Al Festival di Cannes 2026, l’attenzione si concentra su un nuovo film che vede protagonista un’attrice francese nel ruolo di Lucy, una donna che attraversa un tumulto interiore a seguito di accuse di abusi rivolte al marito, coinvolto in un procedimento legale. Nel frattempo, i primi film in concorso, come Fatherland di Pawel Pawlikowski e Histoires Parallèles di Asghar Farhadi, hanno attirato l’attenzione per la loro cura stilistica e la qualità delle interpretazioni. La manifestazione prosegue con una selezione ricca di opere di rilievo.
I l Festival di Cannes 2026 sta entrando nel vivo. I primi film del concorso hanno colpito per la perfezione formale, si veda Fatherland di Pawel Pawlikowski e Histoires Parallèles di Asghar Farhadi. Gentle Monster di Marie Kreutzer, con una Léa Seydoux, colpisce per il tema affrontato e l’interpretazione da Palma. L’armonia di una famiglia viene destabilizzata da una notizia sconvolgente: Philip, padre e marito gentile, è accusato di abusi su minori e diffusione di materiali pedopornografici. Andie MacDowell reinventa i capelli silver con il raccolto più raffinato di Cannes X Leggi anche › Come indossare i jeans questa primavera? Replicando... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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