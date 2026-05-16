Al Festival di Cannes 2026, l’attenzione si concentra su un nuovo film che vede protagonista un’attrice francese nel ruolo di Lucy, una donna che attraversa un tumulto interiore a seguito di accuse di abusi rivolte al marito, coinvolto in un procedimento legale. Nel frattempo, i primi film in concorso, come Fatherland di Pawel Pawlikowski e Histoires Parallèles di Asghar Farhadi, hanno attirato l’attenzione per la loro cura stilistica e la qualità delle interpretazioni. La manifestazione prosegue con una selezione ricca di opere di rilievo.

I l Festival di Cannes 2026 sta entrando nel vivo. I primi film del concorso hanno colpito per la perfezione formale, si veda Fatherland di Pawel Pawlikowski e Histoires Parallèles di Asghar Farhadi. Gentle Monster di Marie Kreutzer, con una Léa Seydoux, colpisce per il tema affrontato e l’interpretazione da Palma. L’armonia di una famiglia viene destabilizzata da una notizia sconvolgente: Philip, padre e marito gentile, è accusato di abusi su minori e diffusione di materiali pedopornografici. Andie MacDowell reinventa i capelli silver con il raccolto più raffinato di Cannes X Leggi anche › Come indossare i jeans questa primavera? Replicando... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice francese interpreta Lucy, una donna che affronta uno tsunami interiore dopo le accuse di abusi su minori al marito

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