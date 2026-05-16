L’analisi di De Carolis | Milan impegni abbordabili ma i rossoneri rischiano

Il momento del Milan si presenta complicato a causa di alcune difficoltà interne e delle sfide in vista nella Champions League. La squadra ha incontrato alcuni ostacoli nelle recenti partite e i problemi nella gestione della dirigenza continuano a influenzare le prestazioni. L’attenzione si concentra sulla possibilità di mantenere la posizione in campionato e di proseguire in coppa. La situazione attuale richiede attenzione, anche se alcuni degli impegni futuri sono considerati più accessibili rispetto alle sfide recenti.

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La stagione del Milan sta volgendo al termine, in mezzo a tantissimi punti di domanda importantissimi che, nel corso delle prossime settimane, andranno tolti. I rossoneri, durante il girone di ritorno, non sono mai stati capaci di mettere sul campo la giusta continuità mostrata durante la prima parte, perdendo per strada tantissimi punti davvero importanti. L'entusiasmo dei tifosi, infatti, è andato a calare sempre di più, dando spazio a forti critiche, sia verso i giocatori, che verso tecnico e società. Parlando proprio di società, le acque non sono calmissime. I forti dissapori presenti in dirigenza non aiutano di certo l'ambiente e le voci legate alle possibili nove strategie per la prossima stagione continuano ad alimentare molte tensioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’analisi di De Carolis: “Milan, impegni abbordabili, ma i rossoneri rischiano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, ecco date e orari degli impegni rossoneri a marzo. I dettagliArchiviata la brutta sconfitta casalinga con il Parma di Carlos Cuesta, il Milan si prepara per la prossima gara di campionato. Leggi anche: Milan, comincia il mese decisivo: ecco tutti gli impegni a Marzo dei rossoneri Tra caro #carburante, costi di manutenzione e prezzi delle #polizze, l'auto ormai è quasi un privilegio. L'analisi dei costi sostenuti dai cittadini nell'intervista ad Antonio Coviello, docente di marketing assicurativo. t.ly/F6hgV #Codici #Spazioconsumatoritv #auto x.com L'ANALISI - De Carolis: Corsa Champions? Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischiaGuido De Carolis, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb Radio sulla corsa Champions: Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischia. I rossoneri sulla carta hanno degl ... napolimagazine.com Corsa Champions, l’analisi di De Carolis: Juventus favorita, il Milan ha fatto solo quattro punti in sei giornateCorsa Champions, il giornalista analizza il momento negativo dei rossoneri, penalizzati da una difesa fragile e da un attacco poco incisivo La lotta per un piazzamento nella prossima Europa che conta ... msn.com