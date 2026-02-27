La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle partite del Milan dalla 28ª alla 30ª giornata di campionato, specificando quando i rossoneri scenderanno in campo a marzo. Sono stati pubblicati i dettagli relativi agli impegni della squadra, con indicazioni precise sui giorni e sugli orari delle gare in programma.

Archiviata la brutta sconfitta casalinga con il Parma di Carlos Cuesta, il Milan si prepara per la prossima gara di campionato. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri torneranno in campo domenica ad un orario inusuale per il Diavolo. Il Milan sarà ospite della Cremonese alle ore 12:30 e la gara si disputerà allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona. In attesa di vedere quindi i rossoneri di nuovo in campo, ecco importanti novità che riguardano il continuo del campionato rossonero. In giornata la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle altre tre gare che il Milan disputerà nel mese di marzo, quindi dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco date e orari degli impegni rossoneri a marzo. I dettagli

Calendario Milan Primavera: date, orari, diretta tv delle partite di gennaio dei rossoneri di RennaEcco il calendario del Milan Primavera di Giovanni Renna, con tutte le partite di campionato che i rossoneri disputeranno in questo mese di gennaio...

Calendario Milan: date, orari, diretta tv delle partite di Serie A di gennaio dei rossoneri di AllegriEcco il calendario del Milan di Massimiliano Allegri, con tutte le partite di Serie A che i rossoneri disputeranno in questo mese di gennaio del...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Sciopero trasporti: fine febbraio a rischio per aerei e treni. Ecco le date; Il 18 febbraio sarà il giorno dell'Italia a Milano Cortina 2026 tra sci di fondo, biathlon e short track; Milano Fashion Week, non solo sfilate: ecco i locali più glamour dove mangiare nella settimana della moda; Milan, ecco la data del derby contro l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions.

Milan, date e orari fino alla 30esima giornata: ecco quando ci sarà il derby!Confermati dalla Lega Serie A gli orari dalla 28esima alla 30esima giornata di campionato. Ecco dunque quando si disputerà il derby fra Milan e Inter. spaziomilan.it

Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Juventus di sabato sera, ecco quando si recupera Milan-ComoDefinita la programmazione della 25esima e della 26esima giornata, Napoli-Roma di domenica sera, Lecce-Inter di sabato alle 18, Pisa-Milan di venerdì sera ... sport.virgilio.it

DATE UFFICIALI È stato confermato il calendario: il derby Milan-Inter si giocherà l’8 marzo alle ore 20:45, mentre Inter-Atalanta è fissata per il 14 marzo alle ore 15:00. - facebook.com facebook

| Date Milan Inter Domenica 8 Marzo - ore 20:45 Lazio Milan Domenica 15 Marzo - ore 20:45 Milan Torino Sabato 21 Marzo - ore 20:45 #SempreMilan #ACMilan #lamilanorossonera x.com