L' alluvione 3 anni fa il video delle sirene di allerta
Il Comune di Cesena ha commemorato il terzo anniversario dell'alluvione del 2023 con un evento pubblico. In questa occasione è stato mostrato un video che riprende le sirene di allerta utilizzate durante il disastro, testimonianza delle procedure di emergenza messe in atto. La giornata è stata dedicata anche a incontri con i cittadini e alla consegna di documenti relativi alle misure di prevenzione adottate successivamente alla piena. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato modifiche alle strutture di allerta per il futuro.
Il Comune di Cesena, in occasione del terzo anniversario dell'alluvione del 2023, ha effettuato un test delle sirene di allerta per il rischio esondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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