L' alluvione 3 anni fa il video delle sirene di allerta

Il Comune di Cesena ha commemorato il terzo anniversario dell'alluvione del 2023 con un evento pubblico. In questa occasione è stato mostrato un video che riprende le sirene di allerta utilizzate durante il disastro, testimonianza delle procedure di emergenza messe in atto. La giornata è stata dedicata anche a incontri con i cittadini e alla consegna di documenti relativi alle misure di prevenzione adottate successivamente alla piena. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato modifiche alle strutture di allerta per il futuro.

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