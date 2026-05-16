L' alluvione 3 anni fa il video delle sirene di allerta

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesena ha commemorato il terzo anniversario dell'alluvione del 2023 con un evento pubblico. In questa occasione è stato mostrato un video che riprende le sirene di allerta utilizzate durante il disastro, testimonianza delle procedure di emergenza messe in atto. La giornata è stata dedicata anche a incontri con i cittadini e alla consegna di documenti relativi alle misure di prevenzione adottate successivamente alla piena. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato modifiche alle strutture di allerta per il futuro.

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Il Comune di Cesena, in occasione del terzo anniversario dell'alluvione del 2023, ha effettuato un test delle sirene di allerta per il rischio esondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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