Nuova rotonda di via Modena Strada già riaperta al traffico
È stata riaperta al traffico la nuova rotonda di via Modena, anche se i lavori di rifinitura del manto stradale non sono ancora conclusi. La strada era rimasta chiusa per alcuni giorni mentre si completavano le operazioni di costruzione, ma ora i veicoli possono circolare normalmente. La conclusione dei lavori di finitura avverrà in un secondo momento, senza influire sulla circolazione.
Aperta al traffico la nuova rotonda di via Modena, nonostante i lavori di finitura del manto stradale non siano completamente terminati. E infatti, per permettere la conclusione del cantiere, la rotatoria sarà chiusa di nuovo al traffico veicolare domani. Da giovedì scorso la circolazione su via Modena è stata ripristinata in quanto sono stati aperti tutti i bracci della rotatoria all’intersezione tra via Modena, viale della Repubblica e via Montefiorino. Da domani invece fino a venerdì, la rotatoria verrà invece chiusa dalle 8 alle 18 per lavorazioni del manto stradale. In quanto area di cantiere, permane il limite dei 30 chilometri orari. In questa nuova fase vige il divieto di transito a tutti i veicoli nell’area dell’intersezione e sono state istituite delle deviazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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