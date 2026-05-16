La sera dei miracoli Solidarietà e applausi col Gvs
La sera dei miracoli si è svolta al Teatro dei Differenti, con una forte presenza di pubblico. Lo spettacolo è stato messo in scena dai Ragazzi del GVS, il Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga, sotto la direzione e la scrittura di Gioconda Lorenzini. Durante l’evento, sono stati mostrati momenti di solidarietà e sono stati rivolti applausi agli attori e ai partecipanti. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico in modo attivo e partecipato.
Grande partecipazione al Teatro dei Differenti per " La sera dei miracoli ", il nuovo spettacolo portato in scena dai Ragazzi del GVS, del Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga, scritto e diretto da Gioconda Lorenzini. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, alla fine è stata una serata intensa di emozioni, partecipazione e solidarietà. L’appuntamento rientrava negli eventi della tradizionale "Settimana della solidarietà", appuntamento che da anni coinvolge e unisce il territorio barghigiano. A portare i saluti della comunità e delle istituzioni, assieme al presidente del GVS Francesco Feniello e dal vice Enrico Peccioli, anche la prima cittadina di Barga Caterina Campani e il consigliere regionale Vittorio Salotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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