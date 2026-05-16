La sera dei miracoli Solidarietà e applausi col Gvs

La sera dei miracoli si è svolta al Teatro dei Differenti, con una forte presenza di pubblico. Lo spettacolo è stato messo in scena dai Ragazzi del GVS, il Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga, sotto la direzione e la scrittura di Gioconda Lorenzini. Durante l’evento, sono stati mostrati momenti di solidarietà e sono stati rivolti applausi agli attori e ai partecipanti. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico in modo attivo e partecipato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Grande partecipazione al Teatro dei Differenti per " La sera dei miracoli ", il nuovo spettacolo portato in scena dai Ragazzi del GVS, del Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga, scritto e diretto da Gioconda Lorenzini. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, alla fine è stata una serata intensa di emozioni, partecipazione e solidarietà. L’appuntamento rientrava negli eventi della tradizionale "Settimana della solidarietà", appuntamento che da anni coinvolge e unisce il territorio barghigiano. A portare i saluti della comunità e delle istituzioni, assieme al presidente del GVS Francesco Feniello e dal vice Enrico Peccioli, anche la prima cittadina di Barga Caterina Campani e il consigliere regionale Vittorio Salotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La sera dei miracoli". Solidarietà e applausi col Gvs ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Anagni, a Casa Bernekow "4/3/43 la sera dei miracoli" "La sera dei miracoli”, omaggio a Lucio Dalla al Teatro GhioneMercoledì 4 marzo, il Teatro Ghione ospiterà un emozionante tributo a Lucio Dalla – nel giorno del suo compleanno - con il concerto "La Sera dei... I Miracoli del GVSBARGA - Grande partecipazione al Teatro dei Differenti per La sera dei miracoli del GVS. E’ stato nuovamente un grande successo. Il nuovo spettacolo ... giornaledibarga.it La Notte dei Miracoli: musica e solidarietà in piazza Torre di BertaSANSEPOLCRODopo i vip, è la solidarietà a tornare protagonista in piazza Torre di Berta a Sansepolcro, in attesa dei Giochi di Bandiera e della settimana del Palio rionale e di quello secolare con ... lanazione.it