La scrittrice Serena Lombardo brilla con il suo componimento

Una scrittrice proveniente da Fano è tra i partecipanti della quinta edizione del Premio Letterario Nazionale “Eplibriamoci 2026”. La sua opera è stata scelta tra le tante candidate, e il suo nome compare tra i protagonisti di questa manifestazione letteraria. La cerimonia si svolgerà nel capoluogo, con una cerimonia ufficiale che coinvolgerà anche rappresentanti delle istituzioni nazionali. La scrittrice ha raggiunto il riconoscimento dopo aver inviato il suo componimento, che ha suscitato l’interesse della giuria.

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Dalla città di Fano fino al Senato della Repubblica. C’è anche una scrittrice fanese tra i protagonisti della quinta edizione del Premio Letterario Nazionale “Eplibriamoci 2026”. Serena Lombardo (foto), 21 anni, diplomata al liceo delle Scienze Umane Nolfi-Apolloni di Fano e oggi studentessa di Scienze dell’Educazione all’Università Carlo Bo di Urbino, da anni scrive poesie e racconti partecipando a concorsi letterari nazionali e internazionali. Con il componimento “Io, testimone silenzioso.”, dedicato al tema del bullismo e del cyberbullismo, ha conquistato il primo posto nella sezione “Opera Inedita”. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala degli Atti Parlamentari “Giovanni Spadolini” del Senato della Repubblica, a Palazzo della Minerva, a Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scrittrice Serena Lombardo brilla con il suo componimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ‘Per mille camicette al giorno’, la scrittrice Serena Ballista presenterà il suo albo illustratoIn occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’, la biblioteca comunale Luppi di Ferrara, ospiterà, mercoledì 4 (ore 10. La scrittrice Antonella Tamiano in biblioteca a Cesate con il suo gialloSabato 23 maggio alle ore 17, la biblioteca di Cesate (MI) accoglierà Antonella Tamiano per la presentazione del suo giallo "Silenziosi riflessi di...