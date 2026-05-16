La sanità ai tempi di Google | Sempre più cittadini cercano la cura con l’IA

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è svolto un incontro organizzato da Cgil Fp e Cgil Spi, con la partecipazione di un chirurgo di un'azienda sanitaria locale e autore di un libro che descrive la propria esperienza professionale. L'evento ha affrontato il tema della crescente influenza dell'intelligenza artificiale e di Google nella ricerca di informazioni sulla salute da parte dei cittadini. Durante la discussione, si è parlato del ruolo del personale medico e delle implicazioni di questa tendenza sulla relazione tra medici e pazienti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Sono un medico: è mia la colpa?". È da questa domanda che ha preso il via l’incontro, organizzato da Cgil Fp e Cgil Spi, con protagonista il dottor Angelo Bianco, chirurgo in Asl 5 e autore del libro "Le nuvole non hanno forma", in cui racconta la propria esperienza. Ad aprire il dibattito è stato Luca Comiti, segretario generale della Cgil, e Laura Ruocco, segretaria generale dello Spi Cgil. "La sanità – spiega Comiti – è sotto attacco da anni, fra definanziamento, liste di attesa, scarso numero di personale e disuguaglianze territoriali. Senza personale e senza condizioni dignitose saremo sempre di più in difficoltà". Anche Ruocco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

la sanit224 ai tempi di google sempre pi249 cittadini cercano la cura con l8217ia
© Lanazione.it - La sanità ai tempi di Google: "Sempre più cittadini cercano la cura con l’IA"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sanità territoriale, inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità: servizi integrati e assistenza più vicina ai cittadiniÈ stata inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità “spoke” dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, una struttura pensata per rafforzare la...

Donazione di organi e nuovi modelli di cura: la sanità incontra i cittadiniLa sanità ferrarese si muove verso un modello sempre più vicino ai cittadini, dove prossimità e innovazione tecnologica non sono solo concetti...

google la sanità ai tempiLa sanità ai tempi di Google: Sempre più cittadini cercano la cura con l’IAIl chirurgo di Asl 5 Angelo Bianco ha scritto un libro sul rapporto coi pazienti Aumentano quelli che non accettano la diagnosi perché si informano online. lanazione.it

google la sanità ai tempiListe d’attesa in sanità, ridurle è necessario ma è inaccettabile comprimere il tempo di curaUna visita non può essere un pit stop da Formula 1: la qualità delle cure dipende anche dalla possibilità di approfondire, spiegare, prevenire errori e inappropriatezze mentre la libera professione ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web