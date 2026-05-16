Recentemente si è svolto un incontro organizzato da Cgil Fp e Cgil Spi, con la partecipazione di un chirurgo di un'azienda sanitaria locale e autore di un libro che descrive la propria esperienza professionale. L'evento ha affrontato il tema della crescente influenza dell'intelligenza artificiale e di Google nella ricerca di informazioni sulla salute da parte dei cittadini. Durante la discussione, si è parlato del ruolo del personale medico e delle implicazioni di questa tendenza sulla relazione tra medici e pazienti.

"Sono un medico: è mia la colpa?". È da questa domanda che ha preso il via l’incontro, organizzato da Cgil Fp e Cgil Spi, con protagonista il dottor Angelo Bianco, chirurgo in Asl 5 e autore del libro "Le nuvole non hanno forma", in cui racconta la propria esperienza. Ad aprire il dibattito è stato Luca Comiti, segretario generale della Cgil, e Laura Ruocco, segretaria generale dello Spi Cgil. "La sanità – spiega Comiti – è sotto attacco da anni, fra definanziamento, liste di attesa, scarso numero di personale e disuguaglianze territoriali. Senza personale e senza condizioni dignitose saremo sempre di più in difficoltà". Anche Ruocco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sanità ai tempi di Google: "Sempre più cittadini cercano la cura con l’IA"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sanità territoriale, inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità: servizi integrati e assistenza più vicina ai cittadiniÈ stata inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità “spoke” dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, una struttura pensata per rafforzare la...

Donazione di organi e nuovi modelli di cura: la sanità incontra i cittadiniLa sanità ferrarese si muove verso un modello sempre più vicino ai cittadini, dove prossimità e innovazione tecnologica non sono solo concetti...

La sanità ai tempi di Google: Sempre più cittadini cercano la cura con l’IAIl chirurgo di Asl 5 Angelo Bianco ha scritto un libro sul rapporto coi pazienti Aumentano quelli che non accettano la diagnosi perché si informano online. lanazione.it

Classificazione di Google(TG:e10838).wuh - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Liste d’attesa in sanità, ridurle è necessario ma è inaccettabile comprimere il tempo di curaUna visita non può essere un pit stop da Formula 1: la qualità delle cure dipende anche dalla possibilità di approfondire, spiegare, prevenire errori e inappropriatezze mentre la libera professione ... ilsole24ore.com