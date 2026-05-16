La Ruota della Fortuna Gerry Scotti accusa Samira Lui | È sempre colpa mia

Martedì 15 maggio, Gerry Scotti e Samira Lui sono stati protagonisti di una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il noto game show di Canale 5 che, anche questa settimana, ha attirato un buon numero di telespettatori. La trasmissione, che si svolge in access prime time, vede i due conduttori impegnati in giochi e sfide con i concorrenti, mantenendo un ruolo centrale nella programmazione serale del canale. La puntata ha visto alcuni scambi tra Scotti e Lui, con il presentatore che ha commentato alcune dinamiche dello show.

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Martedì 15 maggio Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati nell’access prime time di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show che continua a confermarsi uno degli appuntamenti più seguiti della serata televisiva. Anche in questa puntata il programma alterna momenti di leggerezza, battute improvvisate e una partita ricca di colpi di scena, culminata con un finale che lascia un po’ di amarezza alla nuova campionessa. E proprio negli ultimi minuti di gioco Gerry Scotti finisce per “accusare” scherzosamente Samira Lui, ma lei replica prontamente. “La Ruota della Fortuna”, Gerry Scotti e Samira Lui complici. La serata si apre con Gerry Scotti particolarmente trascinato dall’energia dei Fortuna Five. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “accusa” Samira Lui: “È sempre colpa mia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCANDALO RUOTA DELLA FORTUNA: GERRY SCOTTI SCOPRE COSA STA FACENDO SAMIRA DI NASCOSTO Sullo stesso argomento La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti lascia libera Samira Lui: l’annuncioIl 2 marzo è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: entrata in studio sotto le tribune per Gerry Scotti (con appello di non... “Non è uno scherzo”. Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime a la Ruota della fortunaIl clima del primo aprile si è fatto sentire fin dai primi minuti della puntata de La Ruota della Fortuna, andata in onda subito dopo il Tg5, con... Ascolti tv ieri, mercoledì 13 maggio 2026, dalla finale di Coppa Italia Lazio-Inter alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com Bebop e Rocksteady come Ruota della Fortuna reddit La Ruota della Fortuna, Samira Lui (accusata) sbotta: E’ sempre colpa mia. E Gerry Scotti sposta lo show all’esteroA sorpresa nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 15 maggio 2026 Gerry Scotti lancia un'accusa inaspettata a Samira Lui, che reagisce subito ... libero.it Chiude La Ruota della Fortuna, stop anche per Silvia Toffanin, Panicucci e Nuzzi: ecco le dateCon l'estate ormai alle porte, diversi 'big' di Mediaset si prenderanno un meritato riposo dai palinsesti. Ma non tutti andranno in pausa subito. Ecco i dettagli. libero.it