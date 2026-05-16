Dopo il 2014, Federer ha affrontato un periodo di difficoltà nel suo percorso tennistico, ma ha successivamente ritrovato forma e competitività. Durante questa fase, ha ottenuto vittorie importanti e si è ripresentato ai vertici del circuito internazionale. Nadal, suo rivale storico, ha continuato a mantenere alti livelli di rendimento, creando incontri spesso decisivi nelle finali dei tornei più prestigiosi. La rivalità tra i due ha caratterizzato un'epoca del tennis, con scontri memorabili e risultati che hanno segnato la storia dello sport.

"> La Rivalità Indimenticabile tra Federer e Nadal. La rivalità tra Roger Federer e Rafael Nadal è una delle più celebri nella storia del tennis. Fin dall’inizio, le loro sfide hanno catturato l’attenzione degli appassionati, ma nei primi anni la bilancia pendeva decisamente a favore di Nadal. Nel 2015, Nadal vantava un vantaggio di 23-10 nel loro storico incontro, con una prestazione dominante di 9-2 negli eventi del Grande Slam. Su terra rossa, Nadal ha brillato, conducendo 13-2 contro Federer, mentre sul cemento lo spagnolo ha avuto un leggero vantaggio con un 9-6. La svolta è avvenuta nel 2014, anno in cui Federer ha deciso di passare a una racchetta più grande, passando da un telaio di 90 a uno di 97 pollici quadrati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La rinascita di Federer dopo il 2014: come ha superato Nadal.

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