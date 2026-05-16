la reputazione una volta in rete non si cancella

Sempre più spesso si sente dire che ciò che si posta online rimane per sempre, e questa frase si rivela spesso vera. Molti utenti, protetti dalla distanza e dallo schermo, pensano di poter esprimere qualsiasi opinione senza conseguenze, senza rendersi conto che le informazioni condivise possono essere facilmente rintracciate e restare accessibili nel tempo. La natura permanente della rete e la facilità di accesso ai dati rendono difficile cancellare completamente contenuti pubblicati, anche dopo molto tempo.

“Protetti“ da uno schermo molti credono di poter dire tutto ciò che vogliono, senza rendersi conto che la Rete non dimentica. Resta traccia di tutto. Se n’è parlato ieri mattina in Questura al convegno “ CyberSicurezza: tra haters e opportunità per le nuove generazioni “, organizzato dalla segreteria provinciale Fsp Polizia in stretta sinergia con la segreteria regionale e la segreteria nazionale. L’incontro è stato aperto dal videomessaggio del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha fornito il proprio contributo ai lavori, che hanno visto fra i relatori anche il sottosegretario Nicola Molteni. In platea, dietro alle numerose autorità come il sindaco Michele Lissia, il prefetto Francesca De Carlini e il procuratore Fabio Napoleone, molti ragazzi che presto si affaccerranno al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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