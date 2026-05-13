Pensione ai superstiti | l' Inps la riconosce la paga una volta e poi la cancella Colpa del computer

Un'anziana vedova, anche invalida, ha trascorso più di cinque mesi senza ricevere la pensione ai superstiti a causa di un problema informatico. L'Inps aveva riconosciuto l'assegno, ma successivamente ha interrotto il pagamento senza spiegazioni definitive, attribuendo la causa a un malfunzionamento del sistema. La situazione ha lasciato senza il sostegno economico necessario una donna che dipendeva da quella pensione.

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