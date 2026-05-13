Pensione ai superstiti | l' Inps la riconosce la paga una volta e poi la cancella Colpa del computer

Da perugiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'anziana vedova, anche invalida, ha trascorso più di cinque mesi senza ricevere la pensione ai superstiti a causa di un problema informatico. L'Inps aveva riconosciuto l'assegno, ma successivamente ha interrotto il pagamento senza spiegazioni definitive, attribuendo la causa a un malfunzionamento del sistema. La situazione ha lasciato senza il sostegno economico necessario una donna che dipendeva da quella pensione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’anomali informatica, ma per una vedova, e anche invalida, ha significato rimanere senza l'unico sostegno economico per oltre cinque mesi. Dietro quella formula linguistica che sa tanto di burocrazia che non sa risolvere i problemi, si nasconde una storia di disagio umano che dovrebbe scuotere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Pensione ai superstiti: requisiti e come richiedere l’assegno INPS? Cosa scoprirai Come si calcola il taglio della pensione in base al reddito? Chi ha diritto all'assegno se non sono stati versati 15 anni? Quando...

Inps: bonus busta paga anche nel 2026 per chi posticipa la pensioneI lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata...

Pensione ai superstiti, da quella di reversibilità all’indiretta: chi ne ha diritto e quanto spetta nel 2026Quando muore un coniuge, un genitore o chi reggeva l’equilibrio economico di una famiglia, la frattura non è soltanto affettiva. Alla perdita si accompagna quasi sempre una domanda concreta, immediata ... corriere.it

Pensione ai superstitiMia madre è deceduta il primo maggio 2026, la pensione accreditata lunedì 4 maggio, ma il 5 maggio la banca l'ha stornata su richiesta dell'INPS. È corretta la procedura? corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web