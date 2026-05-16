La Paganelli Modena si prepara ad affrontare in casa Poviglio in una doppia sfida che si svolgerà oggi, con il primo incontro alle 15 e il secondo alle 20. Poviglio si è distinto come una delle squadre più sorprendenti di questa stagione, dimostrando solidità e determinazione nel corso delle ultime partite. La squadra modenese cerca una vittoria per rispondere alle recenti difficoltà e mantenere alta la posizione in classifica. La partita si svolge davanti al pubblico di casa, con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato.

La Paganelli Modena affronta in casa Poviglio (gara uno alle 15 e gara due alle 20), un avversario tosto, fra le rivelazioni della stagione. Modena è ancora acciaccata, diverse le assenze, al contrario di un Poviglio in grande forma (undici le vittorie e una sola sconfitta). La gara odierna è un vero test per una Modena ancora alla ricerca d’identità, ormai senza alibi, a fronte di cinque vittorie e cinque sconfitte. Per il momento la classifica recita un anonimo settimo posto. I ragazzi di Ronald Duarte sono però chiamati agli straordinari contro i reggiani. Il team di manager Ronal Duarte e i suoi coach mai non possono certo lasciare nulla al caso, peraltro con una formazione già obbligata, ma sono i giocatori in campo che devono dare risposte a loro stessi, ai tecnici e alla società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Paganelli riceve Poviglio. Il ’Torri’ vuole una reazione

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