Puglia Rosè la notte dei rosati italiani a Manfredonia

A Manfredonia si svolge un evento dedicato ai vini rosati italiani, con particolare attenzione alle varietà provenienti dalla regione Puglia. La manifestazione riunisce appassionati e professionisti del settore, offrendo l’opportunità di scoprire diverse produzioni e degustare numerosi esempi di vini rosati. L’appuntamento si tiene in un contesto che valorizza le produzioni locali e la cultura del vino in Italia.

Oltre 60 cantine da 12 regioni italiane, più di 100 etichette d'eccellenza, per una grande serata interamente dedicata alle eccellenze del vino rosato italiano. Il 30 maggio, sulla suggestiva promenade del nuovo porto turistico di Manfredonia, arriva "La Puglia Rosè - La notte dei rosati", una grande degustazione interamente dedicata al meglio della produzione italiana di vini rosati. Ad accompagnare i visitatori nelle degustazioni con racconti dedicati al vino rosé saranno gli stessi produttori delle migliori aziende vitivinicole italiane. Una serata per celebrare l'eccellenza del rosato e le sue infinite potenzialità, come dimostrano i trend del settore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Puglia Rosè, la notte dei rosati italiani a Manfredonia Notizie correlate A Manfredonia “Puglia Rosè – La notte dei rosati”Oltre 60 cantine da 12 regioni italiane, più di 100 etichette d'eccellenza, per una grande serata interamente dedicata alle eccellenze del vino... Leggi anche: La Vieste en Rose, torna l'evento dedicato ai rosati