Villaricca non accetta il lavoro della moglie | la trascina in strada e la picchia Arrestato

A Villaricca, un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie nei pressi di un’attività di via Firenze. L’uomo, che non accettava il suo lavoro, ha raggiunto la coniuge fuori dal suo luogo di impiego, l’ha trascinata in strada e l’ha colpita. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, di origine marocchina.

Ha raggiunto la moglie fuori dal suo posto di lavoro, l'ha trascinata fuori e l'ha percossa. Un episodio di violenza consumatosi a Villaricca, nei pressi di un'attività di via Firenze, che ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni, originario del Marocco. Villaricca, non accetta il lavoro della moglie: la trascina fuori e la picchia. Arrestato L’intervento dei carabinieri della stazione locale, coordinati dal comandante Pietro Amati, è stato immediato: i militari hanno bloccato l’aggressore e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La vittima, una giovane donna poco più che ventenne, è stata soccorsa dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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