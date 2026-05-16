La capitale italiana della sharing mobility
Milano si distingue come la città italiana con il maggior numero di servizi di mobilità condivisa. Nell’ultimo anno, sono stati registrati più di 14,8 milioni di noleggi, dimostrando un utilizzo molto diffuso di questa modalità di spostamento. La flotta di veicoli disponibili per il noleggio conta circa 30 unità, offrendo un’ampia scelta ai cittadini e ai visitatori. La crescita dell’utilizzo di mezzi condivisi si riflette in un continuo aumento delle richieste e delle operazioni di noleggio in tutta la città.
Milano detiene saldamente il primato nazionale della mobilità condivisa. Con oltre 14,8 milioni di noleggi effettuati nell’ultimo anno e una flotta di circa 30.700 veicoli, la città si conferma il principale laboratorio italiano per la micromobilità. Il servizio di sharing non è più un’esclusiva del centro. Operatori come Lime hanno ufficializzato l’espansione del servizio di biciclette elettriche in comuni della prima cintura come Bollate, concretizzando l’idea di “mobilità integrata” tra Milano e la sua provincia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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