La capitale italiana della sharing mobility

Milano si distingue come la città italiana con il maggior numero di servizi di mobilità condivisa. Nell’ultimo anno, sono stati registrati più di 14,8 milioni di noleggi, dimostrando un utilizzo molto diffuso di questa modalità di spostamento. La flotta di veicoli disponibili per il noleggio conta circa 30 unità, offrendo un’ampia scelta ai cittadini e ai visitatori. La crescita dell’utilizzo di mezzi condivisi si riflette in un continuo aumento delle richieste e delle operazioni di noleggio in tutta la città.

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