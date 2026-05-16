Il Comitato Cittadino per Porta Nuova ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione del progetto di accesso in Assisi dalla zona di largo Properzio. La loro comunicazione si concentra su come l’amministrazione comunale stia affrontando la questione, con particolare attenzione alle modalità di intervento e alle decisioni prese. La discussione pubblica si concentra sulla percezione di una possibile mancanza di trasparenza e di considerazione per le opinioni dei cittadini coinvolti. La questione ha attirato l’attenzione di altri gruppi e residenti nella zona.

Accesso in Assisi dalla zona di largo Properzio, il Comitato Cittadino per Porta Nuova esprime grande preoccupazione per il metodo con cui l’amministrazione comunale sta gestendo il progetto relativo a tale area. Per questo ha deciso di promuovere un’iniziativa pubblica ("Porta Nuova, un luogo da ascoltare – Gli ascensori della discordia", domenica 24 maggio alle 17 nella Biblioteca della Cattedrale di San Rufino) e in quella occasione sarà presentata un’ipotesi progettuale di ascensore pensata per garantire l’ accessibilità con un impatto compatibile con il contesto ambientale, come contributo concreto al dibattito sul futuro dell’area e dell’intero centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia su Porta Nuova: "Così il Comune ci prende in giro"

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