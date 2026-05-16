Kfs | nuove agevolazioni fiscali per le famiglie dal 2027

Dal 2027, entreranno in vigore nuove agevolazioni fiscali dedicate alle famiglie, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale. Queste agevolazioni saranno applicate attraverso modifiche alle detrazioni e ai crediti d’imposta, con specifiche differenze rispetto alle normative attuali. La misura è stata ufficialmente approvata e dovrebbe coinvolgere tutte le famiglie residenti nella regione, con un impatto diretto sul loro bilancio. Restano da definire i dettagli pratici di applicazione e le eventuali condizioni di accesso.

? Domande chiave Come influenzeranno le nuove agevolazioni fiscali il bilancio delle famiglie altoatesine?. Quali rischi concreti corre chi si occupa di lavoro di cura?. Perché il carico familiare sta spingendo molti genitori a rinunciare ai figli?. Come potrà il sostegno economico prevenire la povertà delle donne anziane?.? In Breve Assemblea celebrativa sessantesimo anniversario Kfs tenutasi sabato presso la Casa della cultura di Gries. Presidente Sieglinde Aberham e assessora Rosmarie Pamer analizzano carichi di cura e volontariato. Riconoscimenti consegnati agli ex presidenti e allo storico assistente spirituale Toni Fiung. Rischio povertà per donne impegnate in attività di cura non retribuite nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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