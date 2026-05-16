Durante una visita ufficiale in Italia, la duchessa di Cambridge ha indossato una borsa azzurra che ha attirato l’attenzione dei media. La scelta dell’accessorio ha generato discussioni sui social e tra gli esperti di moda, trasformandosi in un caso di cronaca. La presenza di questa borsa, apparentemente semplice, ha suscitato interesse e analisi, diventando il centro di attenzione nelle conversazioni pubbliche. La vicenda ha messo in evidenza come anche un dettaglio possa assumere un ruolo rilevante in occasioni ufficiali.

La borsa può diventare un insospettabile oggetto insidioso. Ne ha fatto le spese persino Kate Middleton, che conosce perfettamente le regole del bon ton, mentre si trovava in Italia. Intorno alla sua borsa azzurra, indossata il primo giorno a Reggio Emilia, è scoppiato un vero e proprio caso di etichetta. Kate Middleton, il gesto vietato dal galateo. Kate Middleton ha incantato l’Italia intera in 48 ore. La Principessa del Galles ha soggiornato due giorni a Reggio Emilia, il 13 e il 14 maggio, durante i quali ha visitato il centro Loris Malaguzzi, noto a livello internazionale per il Reggio Approach. Qui e in altri appuntamenti Kate ha appreso personalmente i principi educativi di tale metodo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, perché la sua borsa azzurra sfoggiata a Reggio Emilia è diventata un caso

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