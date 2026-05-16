Le Juventus Women si preparano a disputare l'ultima partita di campionato contro il Parma, con l'obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League. La squadra di coach Canzi si gioca la possibilità di concludere la stagione in modo positivo, puntando a ottenere i punti necessari per mantenere il terzo posto in classifica. La sfida rappresenta un momento decisivo per le bianconere, che cercano di finalizzare il loro percorso con una vittoria.

? Punti chiave Come faranno le bianconere a trasformare il terzo posto in forza europea?. Quale strategia adotterà Canzi per chiudere la stagione con una vittoria?. Chi rappresenterà l'ostacolo principale per il tris di trofei a Vicenza?. Perché la sfida contro il Parma è fondamentale per il morale del gruppo?.? In Breve Partita contro il Parma domenica 17 maggio alle ore 18.. Allenatore Massimiliano Canzi punta sulla prestazione finale dopo il terzo posto.. Finale di Coppa Italia a Vicenza il 24 maggio contro la Roma.. Obiettivo tris stagionale dopo aver vinto Serie A Women’s Cup e Supercoppa.. La Juventus Women affronterà il Parma domani, domenica 17 maggio alle ore 18, per l’ultima sfida della Serie A che chiuderà ufficialmente il campionato in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus Women: sfida finale al Parma per chiudere in Champions

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