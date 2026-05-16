Juventus Spalletti resta in silenzio La scelta su Thuram e le ultime di formazione

La Juventus ha concluso la rifinitura in vista della partita contro la Fiorentina, prevista domani alle 12 all’Allianz Stadium. Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, ha mantenuto il silenzio riguardo alle scelte di formazione e alla questione legata a Thuram. Questa mattina, durante l’allenamento alla Continassa, l’allenatore ha partecipato senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, mentre i giocatori si sono preparati per la sfida che si preannuncia decisiva per la classifica.

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Rifinitura per la squadra bianconera in vista del decisivo match di campionato contro la Fiorentina, in programma domani alle 12 all’Allianz Stadium Vigilia della sfida contro la Fiorentina per la Juventus, con Luciano Spalletti che sorride dopo l’allenamento di questa mattina alla Continassa. Khephren Thuram torna in gruppo (Ansa) – Calciomercato.it Khephren Thuram è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà convocato per la gara di domani all’ora di pranzo, decisiva per la corsa Champions. Il francese è alle prese con il solito problema al ginocchio, ma stringerà i denti e si metterà a disposizione di Spalletti per l’incrocio dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Spalletti resta in silenzio. La scelta su Thuram e le ultime di formazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prima di Inter Juventus parla Locatelli e non Spalletti: è stata una buona scelta Sullo stesso argomento Juventus, c’è la conferma su Thuram. Le ultime sul rientro di VlahovicGli aggiornamenti dalla Continassa sull’allenamento della Juve: le condizioni del francese e del numero nove Tutto secondo programma: Khephren Thuram... Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Thuram e le novità sui rinnovi di Vlahovic e Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Randal #KoloMuani, apprezzato da #Spalletti, resta un nome seguito dalla #Juventus, che continua a mantenere contatti settimanali. [ @romeoagresti - @ilbianconerocom] x.com La Juventus è pronta ad offrire a Bernardo Silva un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029 con uno stipendio di 8M€ (6 netti + 2M come bonus: 1M se la Juve si qualifica per la UCL e 1M bonus legato alla prestazione di squadra e individuale). Spalletti lo c reddit Mercato Juventus, attacco azzerato: un nome in pole, Lewandowski resta il sognoIl reparto offensivo dei bianconeri cambierà drasticamente: i tre attaccanti a disposizione di Spalletti sono in uscita ... sportal.it Juventus, la lista di Spalletti tra conferme e addii: Vlahovic resta centrale nel progettoSpalletti traccia la lista per il futuro: Yildiz, McKennie e Locatelli punti fermi, Vlahovic centrale, tra incognite Bremer, Conceicao e mercato. tuttojuve.com