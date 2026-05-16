Juventus Spalletti resta in silenzio La scelta su Thuram e le ultime di formazione

Da calciomercato.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha concluso la rifinitura in vista della partita contro la Fiorentina, prevista domani alle 12 all’Allianz Stadium. Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, ha mantenuto il silenzio riguardo alle scelte di formazione e alla questione legata a Thuram. Questa mattina, durante l’allenamento alla Continassa, l’allenatore ha partecipato senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, mentre i giocatori si sono preparati per la sfida che si preannuncia decisiva per la classifica.

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Rifinitura per la squadra bianconera in vista del decisivo match di campionato contro la Fiorentina, in programma domani alle 12 all’Allianz Stadium Vigilia della sfida contro la Fiorentina per la Juventus, con Luciano Spalletti che sorride dopo l’allenamento di questa mattina alla Continassa. Khephren Thuram torna in gruppo (Ansa) – Calciomercato.it Khephren Thuram è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà convocato per la gara di domani all’ora di pranzo, decisiva per la corsa Champions. Il francese è alle prese con il solito problema al ginocchio, ma stringerà i denti e si metterà a disposizione di Spalletti per l’incrocio dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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