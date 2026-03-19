Juventus c’è la conferma su Thuram Le ultime sul rientro di Vlahovic

La Juventus ha confermato il ritorno di Thuram e ha fornito aggiornamenti sull’allenamento odierno dalla Continassa, con un focus sulle condizioni del francese e di Vlahovic. La società ha comunicato i dettagli sullo stato di salute dei giocatori, senza indicare tempi di recupero o possibili impieghi nelle prossime partite. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle strategie di formazione.

Gli aggiornamenti dalla Continassa sull’allenamento della Juve: le condizioni del francese e del numero nove Tutto secondo programma: Khephren Thuram è tornato ad allenarsi questa mattina in gruppo e sarà disponibile per l’anticipo di campionato in programma sabato sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. Le ultime sul recupero di Vlahovic e Thuram (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista francese negli ultimi due giorni aveva svolto un lavoro differenziato, dopo il colpo alla caviglia rimediato nella trasferta sul campo dell’ Udinese. Thuram era stato costretto a uscire dopo pochi minuti nel secondo tempo in Friuli, sostituito da Koopmeiners. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, c’è la conferma su Thuram. Le ultime sul rientro di Vlahovic Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Thuram e le novità sui rinnovi di Vlahovic e Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Juventus, Thuram ai box e rientro Vlahovic: cosa filtra dalla ContinassaIl centrocampista non si allena con la squadra dopo il colpo rimediato a Udine: le sue condizioni e le ultime sul ritorno del numero nove L’obiettivo... Tutti gli aggiornamenti su Juventus c'è la conferma su Thuram Le... Temi più discussi: Var clamoroso, l'episodio in Next Gen conferma l'errore in Udinese-Juve: cosa è successo; Viareggio Women's Cup: finale combattuta, la Juventus passa ma le U20 escono a testa alta; Spalletti, le condizioni per restare alla Juve: ecco cosa chiede al club; SERIE A: LA CORSA CHAMPIONS SI INFIAMMA. Bernardo Silva-Juve, c’è la conferma: Spalletti sogna in grandeBernardo Silva rimane nei radar della Juve in vista della prossima stagione: l'ultimo annuncio fa sognare i tifosi ... calciomercato.it Juventus, doppia via per la conferma di Spalletti: annuale a 7 milioni o biennale da 10Luciano Spalletti e la Juventus, i dettagli del matrimonio che verrà a breve annunciato sono ancora oggetto di discussione, fa sapere oggi la Gazzetta. tuttomercatoweb.com Thuram e Vlahovic saranno convocati per Juventus-Sassuolo Da Torino arrivano segnali incoraggianti - facebook.com facebook Sono in vendita le uova di #Pasqua ufficiali della #Juventus: le troverete in tre versioni! Quale preferite di più #Balocco x.com