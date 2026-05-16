Juventus-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica si gioca la partita tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino. La sfida si inserisce in una giornata in cui la Fiorentina ha già raggiunto la salvezza dopo il pareggio precedente. La squadra viola, nonostante l’obiettivo di questa stagione sia ormai stato raggiunto, si presenta alla partita con la volontà di mettere in difficoltà i bianconeri. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà seguita con attenzione da appassionati e tifosi di entrambe le squadre.

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Dopo il pareggio che ha certificato la salvezza, la Fiorentina affronta a Torino la Juventus. Una partita che, nonostante non conti ormai più niente per il campionato, è sempre sentita dai viola, che all'Allianz Stadium daranno battaglia per cercare di fare uno sgambetto ai rivali bianconeri, in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Probabile Sullo stesso argomento Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica 29 marzo la Juventus Women torna in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Women 2025/2026 contro la Fiorentina Women. Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie AJuventus e Fiorentina aprono la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12 (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Bianconeri che cercano la qualificazione in Champions League, con Vlahovic ... sport.sky.it Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: cosa filtra su Thuram, Braschi, Gudmundsson e PiccoliProbabili formazioni Juventus Fiorentina - Allo Juventus Stadium di Torino andrà in scena la gara valida per la 37^ ... fantamaster.it