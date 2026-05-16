Juventus-Fiorentina l’Allianz chiama la svolta | Vlahovic ritrova il passato nel momento decisivo

Da torinotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus torna a giocare in casa contro la Fiorentina, in un momento in cui la squadra ha bisogno di punti. Vlahovic, che in passato ha vestito la maglia gigliata, si prepara a scendere in campo con la volontà di trovare nuovamente la rete. La partita si svolge all'Allianz Stadium, dove i bianconeri sono chiamati a dimostrare il loro ritmo in questa fase della stagione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in classifica.

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La Juventus torna davanti al proprio pubblico per uno degli appuntamenti più delicati della stagione. Domenica 17 maggio, alle ore 12, i bianconeri ospiteranno la Fiorentina all’Allianz Stadium nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A, un confronto che storicamente sorride alla Vecchia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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