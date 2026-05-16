Juventus-Fiorentina l’Allianz chiama la svolta | Vlahovic ritrova il passato nel momento decisivo
La Juventus torna a giocare in casa contro la Fiorentina, in un momento in cui la squadra ha bisogno di punti. Vlahovic, che in passato ha vestito la maglia gigliata, si prepara a scendere in campo con la volontà di trovare nuovamente la rete. La partita si svolge all'Allianz Stadium, dove i bianconeri sono chiamati a dimostrare il loro ritmo in questa fase della stagione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in classifica.
La Juventus torna davanti al proprio pubblico per uno degli appuntamenti più delicati della stagione. Domenica 17 maggio, alle ore 12, i bianconeri ospiteranno la Fiorentina all’Allianz Stadium nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A, un confronto che storicamente sorride alla Vecchia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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La Juventus giocherà contro la Fiorentina davanti ai propri tifosi. Secondo voi, per chi dovrebbe essere l’ultima partita all’Allianz Stadium Diteci la vostra nei commenti #juventusnews24 x.com
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Juventus Vs Fiorentina si giocherà alle 12:30 CEST, inizio pranzo. reddit
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