La situazione tra la squadra e l'attaccante si è sviluppata come una lunga vicenda fatta di alti e bassi, con episodi che hanno attirato l'attenzione dei media. Il contratto dell'atleta scade a fine stagione e le sue prestazioni nelle ultime partite potrebbero influenzare la decisione sul rinnovo. La relazione tra le parti si è caratterizzata per momenti di tensione e di collaborazione, creando un clima di attesa su come si evolverà in futuro.

La ricostruzione della Juve passa dalla scelta del numero 9. Spalletti ha bisogno di un Vlahovic per rendere la sua Juve una squadra forte, capace di raggiungere gli obbiettivi. Non un caso che l'arrivo del tecnico abbia cambiato anche parte dell'approccio dell'attaccante, che ora vorrebbe rimanere a Torino andando oltre la scadenza del suo contratto. Ma c'è da ripercorrere un'intera stagione, tappa dopo tappa, per comprendere i margini per un nuovo accordo tra le parti. Vlahovic l'estate scorsa aveva ritrovato continuità grazie al buon rapporto con Tudor. "Comolli ha detto che resta e io sono contento", disse a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Vlahovic come una soap: le tappe dell'"amore-odio". E ora come andrà a finire?

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Come anticipato da @NicoSchira, Dusan #Vlahovic è stato offerto all' #AtleticoMadrid ed è una situazione legata a #Sorloth ( #Milan, eventuale). Nei giorni scorsi il padre di Dusan ha parlato col #BayernMonaco. La #Juventus non è intenzionata a fare un'altra x.com

Spalletti dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce 0-1: Una partita come questa non PUÒ finire 1-0, ma è proprio così che siamo. Abbiamo sofferto senza Vlahovic, non possiamo giocare a calcio senza le sue caratteristiche... Abbiamo speso un bel po', i p reddit

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