Juve Stabia-Monza sabato 16 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Juve Stabia e Monza. La squadra di casa cerca di proseguire il percorso che potrebbe portarla in Serie A, un obiettivo considerato difficile. Le formazioni sono state annunciate e le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati. La sfida si preannuncia importante per entrambe le squadre, con la Juve Stabia determinata a mantenere il suo cammino e il Monza a consolidare la posizione in classifica.

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La Juve Stabia ospita il Monza con l’obbiettivo, difficile, di continuare in un cammino che, se porterà davvero le Vespe in Serie A, avrà del leggendario. Ci sarà un “Romeo Menti” gremito, che proverà a spingere i proprio beniamini a compiere l’impresa contro una corazzata costruita per il salto di categoria, forte di un organico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juve Stabia-Monza (sabato 16 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juve Stabia - Monza (2-2) Serie BKT 2025-2026 IGNAZIO ABATE 30-11-2025 Sullo stesso argomento Juve Stabia-Carrarese (sabato 14 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNel programma del prossimo turno di Serie B c’é anche il match tra Juve Stabia e Carrarese, che si gioca sabato al Romeo Menti di Castellammare. Juve Stabia, sogno promozione in A:sabato la semifinale al Menti contro il Monza x.com Getting Juve Stabia tickets for Monza match reddit Juve Stabia, Abate suona la carica: Monza con l'obbligo di vincere. Spero in una finale tra due squadre del sudLe dichiarazioni del tecnico delle vespe, Ignazio Abate, alla vigilia del primo round delle semifinali dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza ... forzapalermo.it Il Monza si avvicina alla semifinale playoff contro la Juve Stabia: oggi alle 12.45 parla Paolo Bianco dopo la delusione per la mancata promozione diretta.Il Monza prepara la semifinale playoff contro la Juve Stabia: oggi parla Paolo Bianco, tra due giorni la sfida di Castellammare. monza-news.it