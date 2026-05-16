Le autorità hanno annunciato l’avvio delle operazioni di recupero di quattro subacquei italiani dispersi dopo un incidente avvenuto giovedì scorso alle Maldive. Le operazioni sono state confermate nelle ultime ore e coinvolgono squadre di soccorso locali e internazionali. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sulle condizioni dei dispersi o sui dettagli dell’incidente, mentre le ricerche continuano nel tentativo di rintracciare e salvare i subacquei.

Le operazioni di recupero dei quattro subacquei italiani dispersi dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì scorso alle Maldive sono ufficialmente iniziate. La Guardia costiera maldiviana ha avviato le immersioni nelle aree in cui si presume si trovino i corpi, segnando una fase delicatissima delle operazioni in un contesto ambientale complesso e ad alto rischio. A confermare l’avvio delle ricerche è stata la Farnesina, che in una nota ha riferito come il ministro degli Esteri Antonio Tajani sia costantemente in contatto con l’ambasciatore italiano a Colombo, Damiano Francovigh, competente anche per le Maldive, e con la console onoraria a Malé, Giorgia Marazzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italiano morti alle Maldive, l’annuncio di Tajani è appena arrivato: cosa succede ora

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